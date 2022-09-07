В Австрии решили «заморозить» цены на электроэнергию

Совет министров Австрии принял решение заморозить цены на электроэнергию в стране на полтора года. Об этом сообщает газета Kurier, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что заморозка цен будет действовать с 1 декабря 2022 до 30 июня 2024 года. В течение этого времени правительство будет частично компенсировать затраты домохозяйств на электроэнергию до исчерпания лимита потребления в 2900 кВтч. После превышения установленного порога компенсация производиться не будет.

В совете министров считают, что заморозка цен поможет домохозяйствам экономить около 500 евро в год. Ограничение в 2900 кВтч соответствует 80% среднегодового потребления электричества домохозяйством в Австрии.