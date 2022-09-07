Польша формирует коалицию стран для изменения энергетической политики ЕС

Правительство Польши формирует в Европейском союзе коалицию стран, которые убедят Европейскую комиссию (ЕК) в необходимости изменения механизма формирования цен энергии и снижения стоимости квот на выбросы СО2. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Экономическом форуме в городе Карпач, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы напомнить о двух конкретных шагах, за которые мы выступаем уже несколько месяцев. Мы стараемся строить коалицию стран, которая убедит Европейскую комиссию в богатых возможностях таких шагов", - сказал он.

Премьер Польши предлагает Евросоюзу изменить механизм формирования расценок на энергию и более чем вдвое снизить стоимость квот на выбросы углекислого газа.

"Независимо от того, как мы оцениваем ЕС, процесс принятия решений, особенно в ситуации, когда обстоятельства быстро меняются, очень медленный. Эта машина, которая служит важнейшим игрокам, явно зависает. Это не только мои наблюдения, но и наблюдения многих малых стран, с представителями которых я в последнее время встречался в Копенгагене во время балтийского саммита по энергетической и экономической политике", - отметил Моравецкий.

"У нас наблюдается структурный дефицит. Дефекты в процессе принятия решений. Нужна быстрая реакция, но все происходит медленно", - констатировал он.

"Мы должны вместе встряхнуть сознание стран ЕС и делаем это вместе с другими столицами. Только так мы сможем довести до изменения мышление в ЕС", - отметил Моравецкий.