Кадры с места убийства бизнесмена в Москве

РЕН-ТВ публикует кадры с места убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве. Его тело обнаружили в Mercedes, передает Day.Az.

Ранее стало известно, что в Mercedes было найдено тело 50-летнего бизнесмена Михаила Котова.

Машина принадлежит его супруге. По предварительным данным, подозреваемый уже задержан и находится на допросе. Основная версия, над которой работают сейчас следователи, - конфликт из-за предпринимательской деятельности.

"Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности", - заявила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.