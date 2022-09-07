https://news.day.az/world/1493542.html Кадры с места убийства бизнесмена в Москве - ВИДЕО
Кадры с места убийства бизнесмена в Москве - ВИДЕО
РЕН-ТВ публикует кадры с места убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве. Его тело обнаружили в Mercedes, передает Day.Az.
Ранее стало известно, что в Mercedes было найдено тело 50-летнего бизнесмена Михаила Котова.
Машина принадлежит его супруге. По предварительным данным, подозреваемый уже задержан и находится на допросе. Основная версия, над которой работают сейчас следователи, - конфликт из-за предпринимательской деятельности.
"Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности", - заявила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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