Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar

Вооруженные силы Сербии закупят у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar на несколько сотен миллионов евро.

Об этом заявил в среду в Белграде президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро", - сообщил Вучич.