https://news.day.az/world/1493544.html Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar
Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar
Вооруженные силы Сербии закупят у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar на несколько сотен миллионов евро.
Об этом заявил в среду в Белграде президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро", - сообщил Вучич.
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