Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостей

В Канаде продолжаются поиски подозреваемого в массовом убийстве в резервации коренных народов Саскачевана. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, накануне в кри Джеймс Смит прошли обыски, где, как предполагает полиция, может находиться преступник.

Майлз Сандерсон и его покойный брат Дэмиен обвиняются в убийстве 10 и ранении 18 человек.

Подозреваемый имеет 59 судимостей. Многие из его прошлых преступлений он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.