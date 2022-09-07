https://news.day.az/world/1493549.html Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостей - ВИДЕО
Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостей - ВИДЕО
В Канаде продолжаются поиски подозреваемого в массовом убийстве в резервации коренных народов Саскачевана. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, накануне в кри Джеймс Смит прошли обыски, где, как предполагает полиция, может находиться преступник.
Майлз Сандерсон и его покойный брат Дэмиен обвиняются в убийстве 10 и ранении 18 человек.
Подозреваемый имеет 59 судимостей. Многие из его прошлых преступлений он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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