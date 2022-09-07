Китай резко нарастил экспорт товаров в Россию

Китай увеличил экспорт товаров в Россию на 26,7% в августе, до $8 млрд, причем прирост продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китай на фоне антироссийских санкций западных стран уже два месяца подряд увеличивает поставки товаров в Россию. В августе 2022 года поставки из Китая достигли $7,996 млрд, что на 26,7% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

По данным китайской таможни, последний раз подобный уровень экспорта в Россию со стороны Китая был в декабре 2021 года. Тогда он составил $8,1 млрд. При этом совокупный объем экспорта Китая во все страны вырос на 7%, до $314,9 млрд.

Там также указали, что в июле поставки китайских товаров в Россию выросли на 22%, до $6,77 млрд, впервые с марта 2022 года.