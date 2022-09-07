В Черногории опасаются перебоев с молоком на фоне запрета Сербии на экспорт продукта

Нехватка молока ожидается в Черногории на фоне решения правительства Сербии об ограничении экспорта данного продукта. Об этом в среду сообщил председатель правления Ассоциации сельскохозяйственной и пищевой промышленности при Торгово-промышленной палате Черногории Милутин Джуранович в комментарии изданию Vijesti, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не уверен, что в данный момент черногорские компании могут удовлетворить потребности черногорских граждан в молоке", - заявил Джуранович. Он отметил, что на Балканах и в Европе в целом не хватает молока, потому что было два засушливых года, из-за чего выросли цены на сырье, "так что даже Сербия, будучи "молочной страной", оказалась в ситуации дефицита продукта".

Сербия является самым крупным поставщиком молока в Черногорию. Согласно статистическим данным, за первые семь месяцев 2022 года из Сербии в Черногорию было ввезено молочных продуктов на сумму $12,66 млн.