В Нидерландах зафиксированы самые высокие цены на газ среди стран Европы

Самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди государств Европы зафиксированы в Великобритании, на газ - в Нидерландах. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причем, цены на электроэнергию на 30% выше, чем в Италии - эта страна оказалась на втором месте в списке. В ситуации с газом после Нидерландов следует Германия.

При этом в Венгрии зафиксированы самые низкие цены на газ для домохозяйств. Издание предполагает, что это связано с тем, что Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией и обеспечил поставки газа по более низким ценам. И это несмотря на то, что Европейский союз выступал против такого соглашения, пишет FT.