Трасс пообещала представить план по борьбе с ростом цен на электроэнергию

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала в четверг, 8 сентября, представить план по борьбе с ростом цен на электроэнергию, сообщается на сайте британского парламента, где велась прямая трансляция выступления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы предпримем немедленные действия, чтобы помочь людям со счетами на электроэнергию. Я сделаю заявление по этому вопросу перед парламентом завтра (в четверг) и дам людям определенность <...> что они смогут пережить эту зиму, будут обеспечены электроэнергией и смогут позволить (оплачивать) ее", - заявила Трасс.