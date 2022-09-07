Американская телеведущая перенесла инсульт в прямом эфире

Американская журналистка Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире канала NBC. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телеведущая почувствовала недомогание, когда рассказывала новости. Во время эфира Чин обнаружила, что не может читать с телесуфлера. Запинаясь, журналистка попыталась продолжить трансляцию, но вскоре обнаружила, что совершенно не в состоянии произнести свой сценарий вслух. В итоге она извинилась и передала слово прогнозу погоды.

Позже Чин вышла на связь в социальных сетях, где рассказала, что у нее случился инсульт. "Этот произошло внезапно. Я прекрасно себя чувствовала перед трансляцией. Однако в течение нескольких минут во время выпуска новостей начали происходить странные вещи", - поделилась ведущая. По словам Чин, сначала у нее произошла частичная потеря зрения, потом онемела одна рука. Вскоре журналистка обнаружила, что не может произнести слова с телесуфлера.

Видя ситуацию, коллеги вызвали Чин скорую. Врач сообщил, что у нее были "первые признаки инсульта, но не полноценный инсульт". Ведущая отметила, что на данный момент чувствует себя нормально, а ее анализы показали отличные результаты.