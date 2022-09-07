В Саудовской Аравии может появиться новый испытательный полигон при участии США

Американские военные разрабатывают планы по открытию нового военного испытательного полигона в Садовской Аравии на фоне напряженности в отношениях стран региона с Ираном. Об этом в среду сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседников канала, на объекте будут испытываться технологии для борьбы с беспилотниками, а также будут разрабатываться и тестироваться средства противовоздушной и противоракетной обороны в рамках "интеграции оборонительных и наступательных сетей". Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США намерено назвать полигон "Интегрированный экспериментальный центр Red Sands". Открыться он может не раньше конца 2022 года.

"С учетом того, что Королевство Саудовская Аравия является центром притяжения многих будущих усилий в области региональной безопасности, у нас есть возможность", - заявил каналу неназванный представитель Минобороны США.

Место расположения будущего военного объекта пока не определено. Идею создать центр испытаний предложил глава СЕНТКОМ генерал Майкл Курилла в ходе встречи с ближневосточными союзниками Соединенных Штатов в августе. Его предложение получило "полную поддержку".

По данным источников канала, США планируют профинансировать около 20% стоимости полигона и предоставят примерно 20% личного состава, оставшуюся часть расходов покроют ближневосточные государства. Как указал неназванный американский чиновник, идея "привлекает многие страны к реализации прагматичных мер безопасности". Командующий СЕНТКОМ, в свою очередь, приказал военным "сместить акцент" с поддержания военного присутствия США в регионе на "укрепление партнерских отношений". Так, численность военнослужащих командования, в зоне ответственности которого находятся Ближний Восток, Афганистан и страны Центральной Азии, сократилась за последние два года с более чем 80 тыс. человек до 35 тыс.

Курилла подчеркнул, что Соединенным Штатам стоит продолжать уделять внимание ситуации в регионе, хотя национальная стратегия США больше сконцентрирована вокруг соперничества с Россией и Китаем.