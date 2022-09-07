США поставили в ЕС в два раза больше газа по сравнению с прошлым годом

Евросоюз с начала этого года получил из США уже более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ, что почти в два раза превышает объемы поставок за весь 2021 год. Об этом заявила в среду уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд кубометров в виде СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд кубометров", - написала Симсон в твиттере.

Она отметила, что, таким образом, США уже реализовали соглашение по поставкам на рынок ЕС дополнительных объемов СПГ в размере не менее 15 млрд кубометров.

Соответствующее соглашение председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заключили в марте. Отмечалось, что одна из целей инициативы - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

В июне фон дер Ляйен сообщила, что поставки СПГ из США увеличились в три раза.