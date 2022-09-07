Нигерия строит с Алжиром газопровод для экспорта газа в Европу

Нигерия вскоре построит газопровод, который соединит ее с Алжиром, для экспорта газа в Европу. Об этом сообщил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва в кулуарах нефтегазовой конференции Gastech 2022, проходящей в Милане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы строим газопровод через Алжир, чтобы продавать газ напрямую в Европу", - приводит слова Силвы в среду агентство ANSA. Госминистр не назвал точных сроков завершения строительства, но отметил, что "Алжир достроил свою сеть", в то время как Нигерия "завершила свою на 614 км" и теперь их необходимо соединить.

"Водород - это возможность для Нигерии, но самая большая возможность для нас - это поставлять газ напрямую в Европу. Наши запасы составляют 206 трлн кубических футов, но сегодня мы добываем 8 млрд. Благодаря новым геологоразведочным работам мы рассчитываем утроить запасы с 206 трлн до 600 трлн кубических футов", - отметил он.