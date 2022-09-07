Главы НАСА и «Роскосмоса» обсудили проблемы по телефону

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и администратор НАСА Билл Нельсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили насущные проблемы. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.

О беседе Борисов рассказал в ходе VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

В августе "Роскосмос" сообщил, что запуск к Международной космической станции (МКС) пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября 2022 года.