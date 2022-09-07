В Турции обнаружили святилище возрастом 8200 лет со скамьями с бычьими головами

В центральной Анатолии на территории современной Турции обнаружили древнее святилище. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, оно же приводит фотографии внешнего вида постройки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологический памятник Чатал-Хююк был открыт в середине XX века. Он состоит из двух больших курганов, восточного и западного. При раскопке этих курганов ученые обнаружили необычные кирпичные постройки со входом на крыше, расположенные плотно и без улиц, а внутри были печи сидения. Некоторые из этих построек ученые считают храмами и святилищами.

Али Умут Тюркджан из Анатолийского университета и его коллеги обнаружили на окраине одного из курганов сравнительно крупную постройку площадью 30 квадратных метров. По словам Тюркджана, в новом здании присутствуют алтарь, скамьи, украшенные бычьими головами, настенные росписи и рельефы. Обнаруженное святилище похоже на аналогичные сооружения более раннего этапа существования Чатал-Хююка. В отличие от других храмов этого памятника, в нем нет бытовых предметов, а очаг расположен в необычном месте.

Специалисты оценивают возраст святилища в 8200 лет, но это предстоит уточнить с помощью радиоуглеродного анализа.