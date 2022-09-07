https://news.day.az/world/1493609.html ФРГ ведет переговоры с соседними странами о создании общей системы ПВО
ФРГ ведет переговоры с соседними странами о создании общей системы ПВО
Глава Минобороны Кристина Ламбрехт заявила во время выступления в бундестаге, что Германия ведет переговоры с соседними государствами о возможности создания общей системы ПВО для реализации европейской координации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас есть обязательство, немецкая инициатива о защите воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по вопросу об участии", - сказала она.
По словам министра, создание общей системы ПВО важно с точки зрения реализации европейской координации.
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