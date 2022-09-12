В 2022 году жилье в США подешевело впервые за четыре года. О том, что недвижимость в Штатах стала доступнее, сообщается в исследовании компании CoreLogic, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам июля стоимость домов в США снизились на 0,3 процента относительно июня - первое снижение показателя в помесячном выражении с декабря 2018 года. Наиболее заметно жилье подешевело в Сан-Франциско (-3,67 процента).

При этом в годовом выражении рост цен замедляется третий месяц подряд. Так, в июле стоимость жилья выросла на 15,8 процента по сравнению с июлем 2021 года. Согласно прогнозам экспертов, к июлю 2023 года темпы роста цен на недвижимость упадут до 3,8 процента.