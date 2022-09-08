В США зафиксирован всплеск продаж автомобилей премиум-класса

Доля автомобилей люксовых брендов на американском рынке стабильно растет и к июню 2022 года достигла 17% от общего объема продаж автомобилей в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании J.D. Power, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом в 2019 году такие марки, как BMW, Mercedes-Benz, Tesla и другие премиум-бренды занимали в США около 14% рынка, уточняет издание. Продажи Lamborghini, Ferrari и Bentley в стране выросли до 6700 экземпляров, реализованных в июле 2022 года, что на 36% больше, чем в июле 2017. Причинами увеличения спроса на дорогие автомобили стал рост накоплений американцев за период пандемии, а также то обстоятельство, что у состоятельных людей увеличились доходы, поясняет WSJ. При этом темпы роста сдерживают перебои с поставками новых машин.

В последнее время такие автомобили, как Bentley, покупают более молодые клиенты, заработавшие значительные средства в индустрии технологий и развлечений, рассказал изданию представитель Bentley Алан Фэйви. По данным исследовательской компании Kelley Blue Book, по итогам 2021 года в США продано почти 2,5 млн машин премиум-класса, что на 13% больше, чем годом ранее. Продажи массовых моделей в тот же период выросли на 1,7%.