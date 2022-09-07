В ВОЗ заявили, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал человек

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе пресс-конференции, что на прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды умирал один человек. Трансляция брифинга опубликована на сайте ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тем не менее Гебрейесус отметил, что количество летальных исходов из-за COVID-19 начинает медленно снижаться. Так, с февраля этого года еженедельное число смертей сократилось на 80%, однако он указал, что нет гарантий в сохранении этой тенденции.