Турецкая армия ликвидировала 5 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовал пять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PПK) на севере Сирии.

Об этом в среду, 7 сентября сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Боевики обстреливали зоны операций "Источник мира" и "Щит Евфрата", говорится в сообщении ведомства.

В Анкаре подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций. В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).