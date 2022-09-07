https://news.day.az/world/1493633.html В турецком Мерсине продолжается тушение лесных пожаров
В турецком Мерсине продолжается тушение лесных пожаров
В провинции Мерсин на юге Турции продолжаются мероприятия по тушению лесных пожаров, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Огонь охватил часть лесных массивов у населенного пункта Карадере района Гюльнар.
Причины возгорания пока не установлены.
Бригады пожарных продолжают работы по локализации очагов возгорания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре