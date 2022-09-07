В турецком Мерсине продолжается тушение лесных пожаров
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В провинции Мерсин на юге Турции продолжаются мероприятия по тушению лесных пожаров, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Огонь охватил часть лесных массивов у населенного пункта Карадере района Гюльнар.

Причины возгорания пока не установлены.

Бригады пожарных продолжают работы по локализации очагов возгорания.