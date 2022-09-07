https://news.day.az/world/1493634.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано недалеко от побережья индонезийского острова Суматра.
Об этом в среду сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 109 км к северо-западу от города Бенкулу, где проживают около 309 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.
Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
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