У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано недалеко от побережья индонезийского острова Суматра.

Об этом в среду сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 109 км к северо-западу от города Бенкулу, где проживают около 309 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.