Экспорт турецкой промпродукции достиг рекордных $123,5 млрд

Экспорт промышленного сектора Турции в январе-августе текущего года достиг исторического максимума - 123 млрд 54 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На фоне проблем с поставками сырья, усугубившихся из-за глобального энергетического кризиса, турецкая промышленность продолжает бить экспортные рекорды.

За восемь месяцев текущего гожа экспортные продажи промышленного сектора Турции выросли на 15,9 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Доля промышленности в экспортной корзине Турции составила 74,3 процента.

Так, 12 из 16 отраслей промышленного сектора достигли рекордных показателей экспорта в отчетный период.

Рекордные показатели экспорта в январе- августе текущего года были зарегистрированы в следующих отраслях: текстиль и сырье - 6 млрд 953 млн долларов, кожа и изделия из кожи - 1 млрд 324 млн долларов, продукция химпрома- 22 млрд 630 млрд долларов, сектор готовой одежды - 14 млрд 248 млн долларов, электроника - 9 млрд 620 млрд долларов, машиностроение и запчасти - 6 млрд 533 млн долларов, черная и цветная металлургия - 9 млрд 927 млн ​​долларов, сталелитейный сектор - 15 млрд 317 млн ​​долларов, стеклокерамика и грунтовые продукты - 3 млрд 720 млн долларов, ювелирная промышленность - 3 млрд 572 млн долларов, оборонная и аэрокосмическая промышленность - 2 млрд 636 млн долларов, сектор кондиционирования- 4 млрд 367 млн долларов.

Рост текстильной промышленности в январе- августе текущего года составил 8,4 процента , кожи и изделий из кожи - 21,1 процентов, химпрома - 41,9 процентов, сектора готовой одежды - 10,9 процентов, электроники- 6 процентов, машиностроения и запчастей - 9, 7 процентов , черной и цветной металлургии - 30 процентов, сталелитейной промышленности- 16,6 процента, стеклокерамики и грунтовой продукции - 24 процента, ювелирной промышленности - 5,4 процента, оборонной и аэрокосмической промышленности - 42,2 процента, сектора кондиционирования 9,2 процента.