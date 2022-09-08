В Британии хотят пропагандировать снижение потребления электроэнергии зимой

Правительство Великобритании раздумывает о запуске масштабной информационной кампании с призывом снизить потребление электроэнергии предстоящей зимой.

Об этом в четверг сообщила газета Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, власти опасаются, что в результате заморозки тарифов на электроэнергию, о которой, как ожидается, в четверг объявит новый премьер-министр Лиз Трасс, жители королевства станут более расточительны в вопросе пользования электричеством. По мнению ряда министров, подобное развитие событий повысит риск отключения электроэнергии по всей стране из-за повышенной нагрузки на систему.

Согласно изданию, тарифы могут быть зафиксированы на уровне £2,5 тыс. ($2,9 тыс.) до 2024 года, при этом единоразовые выплаты домохозяйствам в размере £400 ($464), анонсированные предыдущим министром финансов Риши Сунаком, будут сохранены. 26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств вырастет с 1 октября на 80%, в результате чего размер среднего счета увеличится до рекордной суммы в £3 549 в год ($4,1 тыс.). Однако, если информация в СМИ подтвердится, то правительство возьмет процесс регулирования в свои руки.

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении, разгоняемая растущими ценами на электроэнергию из-за рекордных цен на европейский газ на фоне противостояния России и Запада. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.