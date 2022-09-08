Шольц пригласил Трасс в Берлин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора предложил новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс посетить Берлин с официальным визитом.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер предложил своей британской коллеге совершить первый визит в Берлин в ближайшее время", - приводит агентство его слова.

Данные о датах возможного визита не приводятся.