США выразили уверенность в единстве Запада, несмотря на энергетический кризис

Власти США уверены в единстве Запада и прочности отношений между союзниками.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в среду, когда ее спросили, не обеспокоен ли Вашингтон тем, что энергетический кризис может привести к политической нестабильности и негативно сказаться на отношениях между странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение последних нескольких месяцев вы наблюдали прочность союза. Во многом это происходит благодаря президенту [США Джо Байдену]. Мы намерены продолжать работать над этим партнерством. Мы собираемся продолжать работать с нашими союзниками. <...> Мы по-прежнему очень едины, мы продолжаем демонстрировать это единство", - заверила Жан-Пьер, напомнив также о решении Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

По утверждению пресс-секретаря Белого дома, РФ стремилась "разделить Запад, ослабить НАТО", однако в итоге "вышло совершенно наоборот". По мнению Жан-Пьер, достигнутая министрами финансов Группы семи (G7) договоренность о введении потолка цен на российскую нефть является одним из примеров координации союзников. "Мы знаем, что впереди много работы. Мы продолжим искать способы увеличения [поставок] газа в Европу и расширения других источников энергии", - добавила она.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. 2 сентября министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного "широкой коалицией" лимита.

Президент России Владимир Путин в среду назвал идею об ограничении цен на российские энергоресурсы "абсолютно тупым решением".