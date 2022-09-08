ПАОЗ назвала Америку эпицентром мировой вспышки оспы обезьян

Страны Америки стали эпицентром мировой вспышки оспы обезьян. Об этом заявила в среду директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сфокусироваться на оспе обезьян, потому что Америка снова стала эпицентром мировой вспышки болезни. <...> На наш регион сейчас приходится больше всего случаев оспы обезьян в мире", - сказала она на пресс-конференции, проводившейся в онлайн-формате.

По данным ПАОЗ, к 6 сентября в странах Америки было выявлено более 30 тыс. случаев заболевания, большая часть - в США, Бразилии, Перу и Канаде. Летальные случаи были подтверждены в Бразилии, Эквадоре и на Кубе. Большинство заболевших - взрослые мужчины, однако известно как минимум о 145 заболевших женщинах и 54 несовершеннолетних.

В условиях недостатка вакцин, получивших одобрение к использованию для защиты от оспы обезьян, Этьенн призвала страны региона прививать в первую очередь людей из группы риска и заниматься их информированием для предотвращения распространения заболевания.