США приостановили поставки новых F-35 из-за компонента с китайском материалом

Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35 производства корпорации Lockheed Martin после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Lockheed Martin сама проинформировала военное ведомство о несоблюдении требований. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

CNN отмечает, что Пентагон не уточнил, что поставки какого количества самолетов задерживаются. Планируется, что в 2022 году на вооружение поступят до 153 истребителей, и на данный момент уже поставлено 88 машин.

Пентагон заявил, что Lockheed Martin уже нашла альтернативный источник сплава для будущих поставок.

В то же время, как сообщает телеканал, представитель американского Минобороны сообщил, что магнит, содержащий китайский сплав, и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы безопасности.

"Мы подтвердили, что магнит не передает информацию и не наносит ущерба целостности самолета, и нет никаких эксплуатационных характеристик, качества, безопасности или рисков, связанных с этой проблемой, и полеты для парка F-35, уже находящегося на вооружении, будут продолжаться в обычном режиме", - цитирует телеканал военного чиновника.

В заявлении Lockheed Martin говорится: "Мы работаем с нашими партнерами из Минобороны, чтобы обеспечить соблюдение договорных обязательств в рамках цепочки поставок. Магнит не имеет видимости или доступа к какой-либо конфиденциальной информации о программе. F-35 остается безопасным для полетов, и мы работаем с Министерством обороны, чтобы решить проблему как можно быстрее, чтобы возобновить поставки".