В Пентагоне ожидают, что армия США получит гиперзвуковое оружие до конца 2023 года
Гиперзвуковое оружие планируется поставить на вооружение американской армии не позднее конца 2023 года, заявил заместитель Минобороны США Гейб Камарилло, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы не ждем каких-либо задержек", - сказал он на конференции, организованной изданием Defense News.
В свою очередь заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте заявил на конференции, что рассчитывает на начало крупномасштабного производства гиперзвукового оружия в США в ближайшие годы.
В интервью FedScoop Лапланте, тем не менее, сказал: "Я хотел бы сказать вам, что они (компании, занимающиеся гиперзвуковым оружием - ИФ) абсолютно готовы к этому (...). Но если вы знаете что-нибудь о гиперзвуке ... есть очень сложные проблемы с материалами, проблемы с терморегулированием, проблемы с аэродинамикой".
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