Британское телешоу отменило розыгрыш по оплате счетов за электричество

Британцев лишили шанса бесплатно погасить счета за электричество. В местной телеигре "Колесо Фортуны" убрали такой выигрыш.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это связано с волной критики, которая обрушилась на телеканал. Зрители посчитали, что подобный "сектор приз на барабане" - это обидная насмешка. Ведь последствия энергокризиса, с которым столкнулась Великобритания, стали болезненной темой для жителей туманного Альбиона.

Стоит напомнить, что с первого октября стоимость электроэнергии в стране вырастет на 80 процентов.