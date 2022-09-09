https://news.day.az/world/1493676.html Британское телешоу отменило розыгрыш по оплате счетов за электричество - ВИДЕО
Британское телешоу отменило розыгрыш по оплате счетов за электричество - ВИДЕО
Британцев лишили шанса бесплатно погасить счета за электричество. В местной телеигре "Колесо Фортуны" убрали такой выигрыш.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это связано с волной критики, которая обрушилась на телеканал. Зрители посчитали, что подобный "сектор приз на барабане" - это обидная насмешка. Ведь последствия энергокризиса, с которым столкнулась Великобритания, стали болезненной темой для жителей туманного Альбиона.
Стоит напомнить, что с первого октября стоимость электроэнергии в стране вырастет на 80 процентов.
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