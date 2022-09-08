Телефонные мошенники начали мстить своим жертвам

Телефонные мошенники обиделись и теперь мстят людям - они решили проучить тех, кто не ведется на их уловки и даже подшучивает над ними.

Как выяснили "Известия", злоумышленники используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан. В результате жертвы перезванивают и требуют вернуть деньги, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Более того, к ничего не подозревающему хозяину номера могут возникнуть вопросы еще и у следствия - предупреждают юристы. А потому, чтобы не навлечь на себя не только материальную, но и уголовную ответственность, при поступлении подозрительного звонка следует немедленно прервать разговор, и тем более не сообщать им личные данные и не пытаться разыграть афериста в ответ - ведь, как оказалось, с мошенниками шутки плохи.