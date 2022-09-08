https://news.day.az/world/1493685.html Тайфун вынес частный дом на дорогу в Приморье - ВИДЕО
Тайфун вынес частный дом на дорогу в Приморье - ВИДЕО
Жители приморского села Соколовка столкнулись с необычным препятствием на дороге. Кадры очевидцы выложили в соцсети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, поток воды вынес на дорогу, ведущую в аэропорт, целый частный дом. Проезд оказался заблокирован.
"Бедные люди. Вот так вот взяли и выплыли", - комментирует девушка за кадром.
В каком сейчас состоянии уплывший дом, не сообщается. Также на данный момент неизвестно, как в селе решат проблему с такой неожиданной преградой на дороге.
Из-за супертайфуна "Хиннамнор" несколько поселков Приморья оказались отрезаны от внешнего мира.
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