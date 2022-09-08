Изменение договора по Brexit может негативно сказаться на торговых переговорах с США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что изменение договора о выходе Великобритании из Европейского союза может негативно отразиться на торговых переговорах с США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, сейчас Великобритания направляет усилия на внесение изменений в протокол по Северной Ирландии.

"Официальной связи между торговыми переговорами между США и Соединенным Королевством и протоколом по Северной Ирландии нет, как мы уже говорили, но усилия, направленные на то, чтобы дать обратный ход протоколу по Северной Ирландии, не создадут благоприятные условия", - заявила Жан-Пьер.