В Европе захотели ограничить цены на весь импортируемый в Европу газ

Ряд европейских стран, в том числе Италия и Польша, выступили за установление потолка цен на весь импортируемый в Евросоюз газ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что соответствующий призыв был озвучен в рамках обсуждения ввода потолка цен на российский газ странами Евросоюза.

По информации издания, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подобный вариант рассматривается, однако Брюссель пока выступает против этой идеи, поскольку воплотить ее значительно сложнее, чем ограничить цены лишь на топливо из России.

При этом уточняется, что не все страны единогласно согласны с идеей ограничения цен на топливо. По словам собеседников газеты, Германия "скептически" отнеслась к данному предложению. Не поддержали идею Венгрия, Словакия и еще по меньшей мере две страны.

При этом Венгрия настаивает на том, чтобы решения, касающиеся энергетической политики ЕС, принимались единогласно, а не большинством голосов, как этого требует Еврокомиссия.