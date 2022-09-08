32 человека сгорели заживо в караоке-баре во Вьетнаме

Как пишет The Guardian со ссылкой на государственные вьетнамские СМИ, в результате пожара в караоке-баре на юге Вьетнама погибли 32 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Огонь охватил второй этаж здания 6 сентября вечером, в результате чего клиенты и персонал оказались в ловушке, поскольку густой дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход. Люди сгорели заживо.

Многие вышли на балкон, чтобы спастись от огня, который быстро распространился по деревянному интерьеру, в то время как другие были вынуждены выпрыгнуть из здания.

После трагедии премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чин приказал провести дополнительную проверку мест повышенного риска, особенно караоке-баров.