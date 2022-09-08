В британском зоопарке готовы усыпить животных из-за роста стоимости электроэнергии

По информации телеканала ITV, владелец зоо-океанариума Sealife города Саутенд-он-Си на севере Англии Филип Миллер заявил журналистам, что на фоне энергокризиса счета за электроэнергию стали для его компании неподъемными, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Его счета утроились - с 240 000 до 750 000 фунтов стерлингов. Закрыть свой зоо-океанариум Sealife в целях экономии он не может, так как содержание обезьян, сурикатов и тропических рыб требует поддержания постоянных температур.

Миллер отметил, что все эти животные должны согреваться или охлаждаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"Нам придется или усыпить их, или искать животным другие дома. Но не все остальные зоопарки тоже будут в одной лодке с мной, я полагаю", - с сожалением отметил владелец зоопарка.