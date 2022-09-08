Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в школу

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту в школу на их первый день обучения в этом году. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В среду, 7 сентября, британские школьники пошли на учебу, в том числе и трое детей герцогов Кембриджских. Семья вместе приехала в престижную школу Ламбрук в Беркшире, где будут продолжать обучение дети Миддлтон и Уильяма. Они поприветствовали новых учеников и их семьи перед началом учебного года, а также встретились с директором школы Джонатаном Перри.

Для выхода Миддлтон надела коричневое платье в горошек и туфли на каблуках, Уильям выбрал классический костюм с белой рубашкой. Их сыновья были одеты в новую школьную форму - темно-синие шорты и светло-голубую рубашку. Принцесса Шарлотта примерила сине-белое клетчатое платье.

Детям герцогов Кембриджских пришлось сменить школы после переезда семьи из Лондона в Виндзор.

"Их Королевские Высочества очень благодарны школе Thomas's Battersea, где Джордж и Шарлотта начали учиться в 2017 и 2019 годах соответственно, и рады, что нашли школу для всех троих своих детей, которая разделяет схожие этические принципы и ценности", - говорилось тогда в официальном заявлении.