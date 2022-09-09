Модный дом Gucci покажет коллекцию Cosmogonie еще раз в Сеуле

В ноябре итальянский бренд Gucci устроит повторный показ коллекции Cosmogonie в Сеуле. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коллекция, которая впервые была представленна в мае в итальянском регионе Апулия, будет показана в Корее 1 ноября. Местом проведения шоу станет сеульский дворец Кёнбоккун. Креативный директор бренда Алессандро Микеле добавит в коллекцию несколько новых образов. Для дизайнера этот показ станет дебютным в Корее.

Дворец Кёнбоккун - одна из главных достопримечательностей Сеула, построенная в 1395 году. В XV веке во дворце Кёнбоккун располагался центр астрономических исследований, что делает это место идеальным для презентации коллекции Gucci Cosmogonie, вдохновленной космосом.

В прошлом месяце бренд Prada повторил миланский показ осенней коллекции 2022 года в Пекине. В прошлом году модный дом Chanel повторил свой круизный показ 2022 года в Дубае, а в июне устроил шоу Métier d'Arts во Флоренции, которое было ранее проведено в Париже.