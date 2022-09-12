Puma впервые за пять лет проведет показ на Неделе моды в Нью-Йорке

Спортивный бренд Puma возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке с иммерсионным шоу Futuregrade. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд представит мужскую и женскую коллекции на Манхэттена, которые будут сопровождаться светомузыкой и другими современными эффектами. На показе будет представлена одежда из старых коллекций, всего около 78 вещей, предстоящие коллаборации с брендами Dapper Dan, Palomo Spain, AC Milan и Koche, футуристические образы, в частности NFT обувь. Ключевым элементом показа станет костюм Puma T7, который впервые появился 50 лет назад и сделал бренд более популярным.

Куратором шоу стала Джун Амброз, американский стилист и художник по костюмам. В следующем году в продажу поступит ее коллекция Puma x June Ambros, которая будет частично представлена в Нью-Йорке.

"Когда я пришла в бизнес почти три десятилетия назад, моей миссией было повлиять на поколения людей, которые мечтают быть замеченными. Именно эту перспективу я привношу в Puma, и она отражает мой образ мыслей, когда я курирую шоу Futuregrade. Меня волнует восприятие зрителями того, как мы используем воспоминание и переосмысливаем их для будущего", - сказала она.

В последний раз Puma представила коллекцию в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 2017 году. В 2023 году бренду Puma исполнится 75 лет.