Столица азиатской страны собралась запретить фейерверки

Власти индийского города Нью-Дели собрались запретить запуск фейерверков. Таким образом в столице азиатской страны планируют не допустить опасного уровня загрязнения воздуха, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы уберечь людей от опасности загрязнения в Дели, как и в прошлом году, на этот раз также полностью запрещены производство, хранение, продажа и использование всех видов петард", - заявил министр окружающей среды города Гопал Раи в Twitter.

Запрет будет действовать с октября и до начала января 2023-го. Однако точную дату вступления новых правил в силу власти не назвали. Использование пиротехники ограничат в зимние месяцы, так как в холодном воздухе дольше задерживаются пыль, выхлопы транспорта и дым с полей, где сжигают остатки соломы.

Реализация инициативы также означает, что традиционный праздник огней Дивали пройдет в Нью-Дели менее красочно, чем обычно. Фестиваль, символизирующий победу света над силами тьмы, начнется 24 октября и продлится пять дней. Некоторых последователей индуизма возмутило решение городских властей - они считают, что запрет на пиротехнику во время Дивали посягает на их верования.

Одним из последствий запуска пиротехники на празднике Дивали в ноябре 2021 года стало загрязнение священной реки Ямуна, протекающей в Нью-Дели. Водоем покрылся токсичной белой пеной, нарушилось водоснабжение в нескольких районах индийской столицы.