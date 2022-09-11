Во Франции спрогнозировали дефицит фуа-гра к концу текущего года из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом пишет газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным французского издания, дефицит на прилавках может составить от 30 до 35 процентов по сравнению со средними показателями предыдущих лет.

Отмечается, что из-за вспышки птичьего гриппа в целях профилактики в 2022 году во Франции было уничтожено 20 миллионов уток и домашней птицы.

Таким образом, у 3,5 тысяч французских производителей фуа-гра в этом году на 30-40 процентов меньше птицы, чем обычно в среднем за год.