Индия может столкнуться с нехваткой вертолетов и истребителей

Индийские вооруженные силы через несколько лет могут столкнуться с нехваткой вертолетов и истребителей. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, в связи с правительственными директивами военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы страны "больше не могут импортировать некоторые критически важные системы вооружений для замены устаревших". "Это может привести к тому, что к 2026 году Индия будет испытывать острую нехватку вертолетов, а к 2030 году - сотен истребителей", - указали собеседники Bloomberg.

Агентство напомнило, что после прихода к власти в 2014 году премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал свою политику Make in India, направленную на производство внутри республики своей собственной продукции - от мобильных телефонов до истребителей. Цель такой политики - создание рабочих мест и сокращение оттока иностранной валюты. "Но восемь лет спустя крупнейший в мире импортер военной техники по-прежнему не производит достаточно оружия, чтобы удовлетворить свои потребности, а правительственные правила блокируют импорт", - констатировали источники издания.

По их мнению, подобные перспективы могут сделать Индию "уязвимой перед постоянными угрозами со стороны Китая и Пакистана". "Более слабые военно-воздушные силы, в частности, означают, что Индии потребуется вдвое больше солдат на земле вдоль китайской границы", - указал один из источников.