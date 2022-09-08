Бывшая жена Безоса пожертвовала два поместья на благотворительность

Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала два поместья на благотворительность. Общая стоимость недвижимости оценивается в 55 миллионов долларов, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация California Community Foundation (CCF) получила поместья в конце июля. Скотт и Безос приобрели первое из них в 2007 году за 24,4 миллиона долларов, второе - в 2017 году за 12,9 миллиона долларов. После развода в 2019 году экс-супруга миллиардера стала единственной собственницей недвижимости. CCF планирует продать поместья и направить 90 процентов полученных средств на предоставление субсидий на доступное жилье, а оставшиеся 10 процентов - на поддержку программы интеграции иммигрантов.

Первое поместье располагается на участке в 0,8 гектара. Площадь основного здания составляет более тысячи квадратных метров, внутри него семь спален и семь ванных комнат. Второй дом был построен в 1956 году, его площадь - около 418 квадратных метров. Оба объекта находятся в калифорнийском городе Беверли-Хиллз.