Польша начнет первые испытания американской ПРО Patriot

Польша в октябре начнет первые испытания элементов американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати, передает Day.Az.

"Элементы первой батареи системы, поставленной Raytheon Missiles & Defense, уже находятся в Польше. Первая батарея будет состоять из радаров конфигурации 3+, генераторов, станции управления огнем, а также комплектующих производства польских партнеров, в том числе пусковых установок M903. Мы ждем процесса интеграции и проверки всех этих компонентов, который начнется в Польше в октябре", - сказала Польскому агентству печати директор программы Wisla в компании Raytheon Кэролайн Тачстоун.