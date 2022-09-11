Фермер из Индии погиб, пытаясь спастись от стаи обезьян, пишет LADBible. Убегая от животных, мужчина сорвался с крыши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел, когда 52-летний мужчина работал на крыше своего дома. Его атаковала стая из 30 обезьян, заставив пуститься в бегство, в результате которого индиец упал с крыши. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. У мужчины остались двое взрослых сыновей, которые теперь пытаются найти виновных в случившемся.

"Правительство должно что-то с этим сделать. Каждый день сотни обезьян нападают на наши дома и посевы", - пожаловались они.

В местной администрации пока не прокомментировали инцидент.