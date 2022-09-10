Европе пообещали одну из худших зим в истории

Грядущая зима может стать для стран Европы одной из худших в истории, пообещал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он констатировал, что нынешний уровень инфляции дестабилизирует экономику стран блока, а наступающий отопительный сезон будет сложным на фоне роста цен на газ. "Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью", - подытожил он, но одновременно подчеркнул, что показатели экономики ЕС в целом остаются положительными, а ситуация на рынке труда хорошая.