В России выявили второй случай заражения оспой обезьян. Об этом в четверг, 8 сентября, "Ленте.ру" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, передает Day.Az.

"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", - рассказали в ведомстве.

Специалисты также выяснили, с кем контактировал заболевший, за ними наблюдают врачи. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, заявили в Роспотребнадзоре.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у мужчины, прилетевшего из Португалии. Он обратился к врачу с характерной сыпью. Заболевание он перенес в легкой форме и был выписан из больницы 22 июля.