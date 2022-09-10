В Швейцарии понизят температуру воды в крытых бассейнах

Власти столицы Швейцарии Цюриха отключат наружное освещение общественных зданий и снизят температуру воды в крытых бассейнах в рамках программы по экономии энергии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление городского совета Цюриха, передает Day.Az.

Второй этап программы предполагает снижение комнатной температуры в административных зданиях до 19°C.

И хотя город обеспечен поставками электроэнергии, власти считают, что геополитическая ситуация в мире обязывает принять превентивные меры, чтобы не допустить дефицита энергии в будущем.