https://news.day.az/world/1493846.html В Швейцарии понизят температуру воды в крытых бассейнах
В Швейцарии понизят температуру воды в крытых бассейнах
Власти столицы Швейцарии Цюриха отключат наружное освещение общественных зданий и снизят температуру воды в крытых бассейнах в рамках программы по экономии энергии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление городского совета Цюриха, передает Day.Az.
Второй этап программы предполагает снижение комнатной температуры в административных зданиях до 19°C.
И хотя город обеспечен поставками электроэнергии, власти считают, что геополитическая ситуация в мире обязывает принять превентивные меры, чтобы не допустить дефицита энергии в будущем.
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