В Британии заморозят тарифы на энергию на два года

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке тарифов на энергию на ближайшие два года с 1 октября. Об этом она заявила по ходу выступления в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.

"С 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года", - сказала премьер.

Трасс считает, что такая мера поможет каждому домохозяйству сэкономить тысячу фунтов стерлингов.

Также премьер Соединенного Королевства рассказала, что Британия выдаст свыше ста лицензий на добычу газа и нефти в Северном море с целью справиться с энергетическим кризисом в стране.

"Мы активируем все энергоресурсы государства, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как ожидается, будет выше ста", - отметила она.