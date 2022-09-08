Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Британская королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, после того как врачи выразили беспокойство по поводу ее здоровья, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на сообщение Букингемского дворца, передает Day.Az.

"После оценки состояния здоровья королевы этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству остаться под медицинским наблюдением", - цитирует телеканал выдержку из сообщения.

"Королева остается в замке Балморал и чувствует себя там комфортно", - отмечается в документе.