https://news.day.az/world/1493857.html Елизавету II поместили под медицинское наблюдение
Елизавету II поместили под медицинское наблюдение
Британская королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, после того как врачи выразили беспокойство по поводу ее здоровья, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на сообщение Букингемского дворца, передает Day.Az.
"После оценки состояния здоровья королевы этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству остаться под медицинским наблюдением", - цитирует телеканал выдержку из сообщения.
"Королева остается в замке Балморал и чувствует себя там комфортно", - отмечается в документе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре